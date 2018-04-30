Владимир Путин и Эмманюэль Макрон провели телефонные переговоры

Президент России Владимир Путин и глава Франции Эмманюэль Макрон провели телефонные переговоры по инициативе французской стороны, сообщает пресс-служба Кремля.
— Эмманюэль Макрон проинформировал об итогах своего визита в США с акцентом на состоявшиеся переговоры по ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, — отмечается в сообщении.
Президент России и глава Франции высказались за сохранение плана и его неукоснительное выполнение.
Кроме того, обсуждались другие вопросы международной и двусторонней повестки дня.
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