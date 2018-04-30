Старейший учёный Австралии отправится в Швейцарию на эвтаназию

Самый пожилой учёный Австралии, 104-летний Дэвид Гудолл решил отправиться в последний путь. Профессор намерен пройти в Швейцарии процедуру эвтаназии, сообщает газета Australian.

Несмотря на то что в австралийском штате Виктория с 2017 года применение эвтаназии разрешено для неизлечимо больных людей, Гудолл не попадает в эту категорию, так как не страдает данным видом заболеваний. Но учёный не хочет продолжать жить из-за других многочисленных недугов, дающих о себе знать всё чаще.

— Мне жаль, что я достиг такого возраста. Я недоволен и хочу умереть. Но это не печально. Было бы грустно, если это запретили, — говорит сам Гудолл.

Отмечается, что профессор направил просьбу об эвтаназии в швейцарский город Базель, где местное агентство рассмотрело и одобрило её в ускоренном порядке. Более того, активисты собрали для учёного около 15 тысяч долларов на поездку и процедуру.

На данный момент известно, что профессор отправится в Швейцарию в мае. Когда именно будет проводиться эвтаназия, пока не ясно.

Отметим, что Дэвид Гудолл является специалистом в геоботанике и работает профессором в Университете имени Эдит Коуэн в городе Перт.