В Москве начался митинг против блокировки Telegram

Участники шествия и митинга против блокировки мессенджера Telegram собрались в Москве, сообщает ТАСС. Отмечается, что шествие начинается с улицы Маши Порываевой. Оно пройдёт по проспекту Академика Сахарова, где затем состоится митинг.

Те, кто находится на митинге, запускают в воздух бумажные самолётики. Организаторы акции заявили до пяти тысяч участников.

Всех, кто приходит на митинг, пропускают через рамки-металлодетекторы. Вдоль проспекта выставили металлические ограждения, за ними стоят полицейские, сотрудники Росгвардии и дружинники, которые обеспечивают правопорядок.

Напомним, Таганский суд столицы 13 апреля удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру Telegram в России. Вскоре операторы связи приступили к процедуре блокировки Telegram.