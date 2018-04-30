Одесский припортовый завод остановил работу из-за отсутствия поставок газа

ОПЗ относится к одному из крупнейших предприятий по производству аммиака на Украине.

На Украине остановлена работа Одесского припортового завода (ОПЗ). Как заявило его руководство, подобные меры были приняты из-за прекращения поставок газа на предприятие.

— Сегодня было принято решение о полной остановке ОПЗ. Причина заключается в уведомлении от "Укртрансгаза" о нарушении "Всеукраинской энергокомпанией" условий договора транспортировки газа на ОПЗ, — сообщил заместитель генерального директора завода Николай Щуриков на своей странице в "Фейсбуке".

Как отмечается, ОПЗ относится к одному из крупнейших химических заводов на Украине. Предприятие специализируется на производстве аммиака, азотных удобрений и является единственным в стране пунктом погрузки аммиака на морские суда.