Организаторы митинга за свободный Интернет не пустили Лайф и другие СМИ

Организаторы митинга против блокировки "Телеграма" не пустили Лайф и некоторые другие СМИ на мероприятие. По какой причине это делается на самом деле — так и осталось вопросом. Об этом сообщает Life Shot.

— Я бы хотела пройти туда, где снимает пресса, — сказала журналист Лайфа.

— Ваши ребята — нет. Ваши журналисты могут кидаться на выступающих, — заявила одна из организаторов, которая представилась как Соня Блэйд.

На основании чего сделаны такие выводы, Соня Блэйд, правда, так и не ответила. Как и не привела конкретных примеров подобного поведения со стороны журналистов ряда изданий, которых не пустили на митинг.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве начался митинг против блокировки Telegram. Всех, кто приходит на мероприятие, пропускают через рамки-металлодетекторы.