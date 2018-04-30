"Бесстрашный миксер". Рогозин высмеял слова главы МИД Эстонии Свена Миксера о РФ

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин высмеял слова главы МИД Эстонии Свена Миксера о том, что с Россией необходимо разговаривать с позиции силы.

Он разместил на своей странице в "Твиттере" картинку, на которой щенок бросается на большую собаку.

Эстонский Миксер полон решимости говорить с Россией с позиции силы https://t.co/mpsvVRXdbW pic.twitter.com/i4i4Zek3q8 — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 30 апреля 2018 г.

Позже вице-премьер в ответ на твит одного из журналистов пула Кремля опубликовал изображение настоящего миксера, намекая на фамилию министра иностранных дел Эстонии.

Бесстрашный миксер. Уже в продаже pic.twitter.com/RQOBo1zisL — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 30 апреля 2018 г.

Напомним, ранее глава эстонского МИД Свен Миксер в интервью Sydney Morning Herald заявил, что общаться с РФ необходимо с "позиции силы, единства и решимости".