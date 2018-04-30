"Бесстрашный миксер". Рогозин высмеял слова главы МИД Эстонии Свена Миксера о РФ

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"Бесстрашный миксер". Рогозин высмеял слова главы МИД Эстонии Свена Миксера о РФ

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Дмитрий Рогозин. Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин высмеял слова главы МИД Эстонии Свена Миксера о том, что с Россией необходимо разговаривать с позиции силы.

Он разместил на своей странице в "Твиттере" картинку, на которой щенок бросается на большую собаку.

Позже вице-премьер в ответ на твит одного из журналистов пула Кремля опубликовал изображение настоящего миксера, намекая на фамилию министра иностранных дел Эстонии.

Напомним, ранее глава эстонского МИД Свен Миксер в интервью Sydney Morning Herald заявил, что общаться с РФ необходимо с "позиции силы, единства и решимости".

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