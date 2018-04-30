"Бесстрашный миксер". Рогозин высмеял слова главы МИД Эстонии Свена Миксера о РФ

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин высмеял слова главы МИД Эстонии Свена Миксера о том, что с Россией необходимо разговаривать с позиции силы.
Он разместил на своей странице в "Твиттере" картинку, на которой щенок бросается на большую собаку.
Эстонский Миксер полон решимости говорить с Россией с позиции силы https://t.co/mpsvVRXdbW pic.twitter.com/i4i4Zek3q8— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 30 апреля 2018 г.
Позже вице-премьер в ответ на твит одного из журналистов пула Кремля опубликовал изображение настоящего миксера, намекая на фамилию министра иностранных дел Эстонии.
Бесстрашный миксер. Уже в продаже pic.twitter.com/RQOBo1zisL— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 30 апреля 2018 г.
Напомним, ранее глава эстонского МИД Свен Миксер в интервью Sydney Morning Herald заявил, что общаться с РФ необходимо с "позиции силы, единства и решимости".
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