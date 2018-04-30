Порошенко объявил о начале военной операции в Донбассе

Одновременно с этим президент Украины заявил о завершении режима "антитеррористической операции" в регионе.

Президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о смене формата операции украинских военных в Донбассе. Согласно документу, с 30 апреля "антитеррористическая операция" (АТО) завершается, а вместо неё начинается режим военной операции.

— 30 апреля 2018 года широкомасштабная антитеррористическая операция на территориях Донецкой и Луганской областей завершается. Мы сейчас начинаем военную операцию под руководством Вооружённых сил Украины для обеспечения защиты территориальной целостности, суверенитета и независимости нашего государства, — цитируют Порошенко украинские СМИ.

Таким образом, руководство военной операцией Киева в Донбассе будут осуществлять непосредственно вооружённые силы, а не Служба безопасности Украины, как было в ходе действия режима АТО. В то же время Пётр Порошенко отметил, что режим военной операции не исключает точечного введения режима АТО.

Как сообщал Лайф, в начале 2018 года Верховная рада Украины приняла закон о реинтеграции Донбасса. Украинские военные получили расширенные права на применение силы в Донбассе. В том числе применять войска и все имеющиеся виды вооружений без объявления войны. В народных республиках Донбасса действия Киева назвали противоречащими Минским соглашениям.