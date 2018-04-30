Асад рассказал, почему противники Сирии переходят к прямой агрессии

Лидер республики напомнил о праве народа отстаивать суверенитет страны и самому определять своё будущее.

Успехи Правительства Сирии в борьбе против террористов и марионеток ряда государств вынуждают противников республики переходить к прямой агрессии. Об этом заявил президент САР Башар Асад на встрече в Дамаске с председателем Комиссии по нацбезопасности и внешней политике меджлиса Исламского совета Ирана Алаэддином Боруджерди, сообщает агентство SANA.

— Регион, очевидно, проживает этап перекройки карты мира, и то, что мы наблюдаем эскалацию агрессии против САР и переход враждебных стран к прямой агрессии после провала их ячеек и подельников, лишь добавит сирийцам желания полностью покончить с терроризмом в различных его проявлениях, — сказал Асад.

Президент отметил право народа Сирии отстаивать суверенитет страны и право самому определять своё будущее.

Боруджерди в свою очередь отметил, что США, их союзники и марионетки потерпели поражение в республике, а последняя неудачная атака по Сирии подтверждает "стойкость и непоколебимость" сил сопротивления.

Иранский политик подчеркнул, что в Тегеране намерены продолжить оказывать помощь САР.

В ночь на понедельник, 30 апреля, ракетному удару подверглись объекты армии Сирии в провинции Алеппо и Хама. По некоторой информации, были атакованы склады с боеприпасами.

Вооружённый конфликт в Сирийской Арабской Республике продолжается с 2011 года. В конце 2017-го сообщалось о победе над группировкой ИГИЛ* в Сирии и Ираке, в отдельных районах этих государств продолжаются зачистки от боевиков. На данный момент на первый план выступает политическое урегулирование и восстановление САР.

* Организация запрещена в России решением Верховного суда.