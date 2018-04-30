Скончался владелец сетей re:Store и LEGO Георгий Генс

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Скончался владелец сетей re:Store и LEGO Георгий Генс

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Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Основной акционер группы компаний "Ланит" Георгий Генс умер в возрасте 63 лет. Об этом сообщает "Коммерсант".

По словам управляющего директора "Ланита" Владимира Грибова, Генс скончался на Камчатке, где катался на горных лыжах.

Генс вошёл в число 200 богатейших российских бизнесменов по версии Forbes. Его состояние оценивалось в 700 миллионов долларов.

Отметим, что предприниматель основал ГК "Ланит" в 1989 году. Компании, которые входят в группу, занимаются IT-дистрибьюцией, консалтингом, аутсорсингом, разработкой софта, а также системной и сетевой интеграцией. В холдинг также входит Inventive Retail Group, которая управляет сетями re:Store, Samsung и LEGO.

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