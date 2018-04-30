"Бамболейо". Учёные нашли племя, которое общается с помощью игры на барабанах

При игре на инструменте у туземцев существует как "официальная", так и "неофициальная" речь.

Немецкому лингвисту удалось расшифровать язык племени бора, обитающего вдоль реки Амазонка. Как сообщает издание Daily Mail, представители племени могут обмениваться сообщениями на 20 километров или более, просто отбивая ритмы на барабанах, которые сами называют manguare.

Эта необычная форма общения копирует разговорный язык разными способами и разными битами, имитируя конкретные слова и предложения. В племени используют мангуарные барабаны, вырезанные из брёвен, каждое из которых длиной около двух метров.

Барабаны используют в племени по двум назначениям — "музыкальный режим" и "разговорный". Отметим, что во втором случае длительность пауз между ударами связана с "пробелами" в предложениях. Определённые удары идентифицируют существительные, а другие — глаголы. Сообщение, как правило, является короткой инструкцией, например "ловить рыбу" или "теперь не говорите, что я лжец".

Исследователи из Университета Геробле-Альпа во Франции изучили 169 сообщений, отправленных пятью ударниками. Отметим, что в племени осталось всего 1500 человек.