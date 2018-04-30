Выпускной в доме престарелых. Ветеран Второй мировой окончил вуз в 96 лет

Мужчина перестал ходить на занятия в университет в 1950 году из-за недостатка времени.

В штате Огайо (США) ветеран Второй мировой войны получил диплом Университета Толидо, из которого ему пришлось уйти 68 лет назад. Об этом сообщает агентство Associated Press.

В 1950 году пилот ВМС США Боб Баргер поступил в Университет Толидо в одноимённом городе. Через три года он перестал ходить на занятия, так как работа и семья не оставляли времени на учёбу.

Несколько лет назад об этом узнал сотрудник учебного заведения, с которым познакомился ветеран. Он поднял архивы и узнал, что пройденные Баргером курсы дают ему право претендовать на диплом, который получают после двух лет обучения. В 1950 году, когда тот бросил учёбу, подобного диплома ещё не было.

96-летний мужчина стал самым старым выпускником Университета Толидо за всю историю.

— Я о таком даже не мечтал, — сказал Баргер, который уже подготовил десятки бутылок виски, водки и скотча для выпускной вечеринки в доме престарелых, куда приглашено больше ста человек.

Пожилой мужчина также пошутил, что теперь сможет подыскать себе "непыльную работёнку".