Видео от первого лица. В Петербурге мужчина и двое детей упали с танка

Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести, им была оказана медицинская помощь.

В одном из парков Санкт-Петербурга мужчина и двое несовершеннолетних упали с танка Т-60 под его колёса, сообщает СУ СКР по региону.

— Днём 29 апреля 2018 года в одном из парков, расположенных в Приморском районе Санкт-Петербурга, во время катания на модели танка Т-60 произошло падение с транспортного средства мужчины 1985 года рождения и двух несовершеннолетних 2003 и 2008 годов рождения, которые получили травмы различной степени тяжести, — говорится в сообщении, размещённом на сайте СКР.

Пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь.

В телеграм-канале Life Shot было опубликовано видео падения под шеститонную машину от первого лица.

По данным телеграм-канала, пострадавший мужчина по имени Пётр получил закрытый перелом лодыжки и ушиб бедра.

О состоянии несовершеннолетних пострадавших информации пока нет.

По факту произошедшего проводится проверка. Направлены запросы на истребование разрешительной документации на проведение мероприятий.