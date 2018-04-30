Макрон выразил надежду на помощь России в решении вопросов на Ближнем Востоке

Главы государств условились ускорить контакты между их командами, чтобы достичь конкретного продвижения, в том числе по сирийскому вопросу.

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным выразил надежду, что РФ сыграет конструктивную роль по ряду вопросов на Ближнем Востоке.

— Эмманюэль Макрон выразил желание, чтобы в плотном взаимодействии с РФ, другими постоянными членами СБ ООН, региональными и европейскими державами могли начаться переговоры по контролю за (иранской) атомной активностью после 2025 года, по ракетной программе Ирана, а также по ситуации в Сирии и Йемене, — отмечается в коммюнике Елисейского дворца.

Президент Франции также выразил надежду, что российская сторона сможет сыграть конструктивную роль по всем вопросам, чтобы избежать роста напряжённости в регионе.

— Два президента договорились вместе работать по этому направлению в ближайшие дни и недели. В свете визита президента республики в Россию 24 и 25 мая главы государств условились ускорить контакты между их командами, чтобы достичь конкретного продвижения, в частности, по вопросу сирийского кризиса, — отмечается в сообщении.

Ранее Лайф сообщал, что Владимир Путин и Эмманюэль Макрон провели телефонные переговоры по инициативе французской стороны.