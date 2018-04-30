Норвежец попытался уплыть с Украины верхом на бочках

Иностранец собирался отправиться в далёкое путешествие к берегам Африки через страны ЕС.

В Одесской области задержан гражданин Норвегии, который пытался пересечь украинско-румынскую границу по реке Дунай. Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, иностранец планировал сделать это с помощью пластиковых бочек.

— Пограничниками Измаильского отряда был задержан гражданин Норвегии при попытке незаконно пересечь государственную границу, — говорится в сообщении.

Как рассказал сам путешественник, он пытался попасть через Румынию и другие страны Евросоюза в Африку. Стоит отметить, что при проверке документов оказалось, что иностранец превысил сроки пребывания на территории Украины. Также при нём обнаружили около 130 таблеток с наркосодержащим веществом, шесть гаджетов и разнообразную бижутерию.

На норвежца составили протокол о незаконном пересечении границы и нарушении правил пребывания на Украине. Дело будет рассмотрено в суде.