На Украине неизвестные разгромили памятник генералу Ватутину

В Сумской области на Украине неизвестные разрушили памятник Герою Советского Союза генералу Николаю Ватутину. Как сообщают украинские СМИ, вандалы отломили от постамента бюст Ватутина и похитили его. Фотографии повреждённого монумента появились на странице местной националистической организации "Рассвет".

Сообщается, что правоохранительные органы пока не отреагировали на акт вандализма.

Напомним, генерал армии и Герой Советского Союза Николай Ватутин возглавлял в годы Великой Отечественной войны 1-й Украинский фронт. Именно под его руководством в 1943 году советские войска освободили от немецко-фашистских захватчиков Киев. Генерал Ватутин погиб в 1944 году из-за ранения, полученного в результате нападения украинских националистов, обстрелявших его машину из засады.

Отметим, это уже не первое осквернения памяти прославленного военачальника. Украинские националисты неоднократно оскверняли могилу генерала в Мариинском парке Киева, в результате чего местные власти рекомендовали семье Ватутина перезахоронить его прах в каком-нибудь другом месте.