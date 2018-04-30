В центре Москвы на фасаде "Манежа" покажут фильмы о городах-героях

Читайте также

В центре Москвы на фасаде "Манежа" покажут фильмы о городах-героях

0

Фото: ©РИА Новости/Владмир Астапкович

Зрители увидят кадры из блокадного Ленинграда, Сталинград во время боев, осажденную немцами Москву и Мурманск под бомбёжками.

В преддверии Дня Победы в центре Москвы на фасаде "Манежа" расскажут историю российских городов-героев. Акция пройдёт с 1 по 11 мая. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём аккаунте в "Твиттере".

Стоит отметить, что всего планируется показать девять картин. Кадры будут выведены на фасад "Манежа" с помощью проектора. Во всех фильмах используется технология видеомэппинга, что подразумевает использование деталей здания, на которое идёт проекция изображения. Сценарий к работам писался в течение нескольких месяцев, в его основу легли сюжеты реальных историй.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×