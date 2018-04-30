В центре Москвы на фасаде "Манежа" покажут фильмы о городах-героях

Зрители увидят кадры из блокадного Ленинграда, Сталинград во время боев, осажденную немцами Москву и Мурманск под бомбёжками.

В преддверии Дня Победы в центре Москвы на фасаде "Манежа" расскажут историю российских городов-героев. Акция пройдёт с 1 по 11 мая. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём аккаунте в "Твиттере".

С 1 по 11 мая на фасаде "Манежа" будем показывать мини-фильмы о городах-героях. Вы увидите Сталинград во время боя, осажденную немцами Москву, блокадный Ленинград и Мурманск под бомбежками. Начало в 21:00. #9Мая — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 30 апреля 2018 г.

Стоит отметить, что всего планируется показать девять картин. Кадры будут выведены на фасад "Манежа" с помощью проектора. Во всех фильмах используется технология видеомэппинга, что подразумевает использование деталей здания, на которое идёт проекция изображения. Сценарий к работам писался в течение нескольких месяцев, в его основу легли сюжеты реальных историй.