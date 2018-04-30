В Башкирии нашли тело третьего туриста, который перевернулся на катамаране

Как ранее сообщалось, один из его приятелей смог выплыть, зацепившись за бревно, второго нашли живым через несколько часов после ЧП.

Спасатели нашли тело туриста, который пропал накануне после того, как на реке в Башкирии перевернулся его катамаран. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

Отметим, что накануне вечером на реке Лемезы Архангельского района Башкирии перевернулся катамаран с тремя туристами. Один мужчина зацепился за бревно и сумел выбраться на берег. Второго туриста нашли живым через несколько часов.

— Поиски третьего туриста продолжались и в понедельник. К сожалению, 54-летний мужчина погиб, найдено его тело, — отмечается в сообщении.