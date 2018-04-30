В Башкирии нашли тело третьего туриста, который перевернулся на катамаране

Спасатели нашли тело туриста, который пропал накануне после того, как на реке в Башкирии перевернулся его катамаран. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.
Отметим, что накануне вечером на реке Лемезы Архангельского района Башкирии перевернулся катамаран с тремя туристами. Один мужчина зацепился за бревно и сумел выбраться на берег. Второго туриста нашли живым через несколько часов.
— Поиски третьего туриста продолжались и в понедельник. К сожалению, 54-летний мужчина погиб, найдено его тело, — отмечается в сообщении.
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