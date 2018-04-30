В Чёрном море завершена укладка первой нитки "Турецкого потока"

Завершена глубоководная укладка у черноморского побережья Турции морской части первой нитки "Турецкого потока", сообщает пресс-служба российской энергетической компании "Газпром".
На данный момент в районе турецкого посёлка Кыйыкёй провинции Кыркларели возводится приёмный терминал.
— С окончанием строительства участков береговых примыканий работы по первой нитке будут полностью завершены, — отметили в пресс-службе.
Строительство глубоководного участка первой очереди проводило специализированное судно Pioneering Spirit компании Allseas. Оно же будет заниматься укладкой глубоководной части второго направления. Работы осуществят в третьем квартале текущего, 2018 года.
Суммарно по двум ниткам построен уже 1161 километр газопровода — 62% от его общей длины.
"Турецкий поток" предполагает строительство через Чёрное море газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — в страны южной и южно-восточной Европы. Работы планируется закончить в декабре 2019 года.
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