В Чёрном море завершена укладка первой нитки "Турецкого потока"

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В Чёрном море завершена укладка первой нитки "Турецкого потока"

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В настоящее время в районе посёлка Кыйыкёй в Турции возводится приёмный терминал.

Завершена глубоководная укладка у черноморского побережья Турции морской части первой нитки "Турецкого потока", сообщает пресс-служба российской энергетической компании "Газпром".

На данный момент в районе турецкого посёлка Кыйыкёй провинции Кыркларели возводится приёмный терминал.

<p>Фото: © пресс-служба компании &#34;Газпром&#34;</p>

— С окончанием строительства участков береговых примыканий работы по первой нитке будут полностью завершены, — отметили в пресс-службе.

<p>Фото: © пресс-служба компании &#34;Газпром&#34;</p>

Строительство глубоководного участка первой очереди проводило специализированное судно Pioneering Spirit компании Allseas. Оно же будет заниматься укладкой глубоководной части второго направления. Работы осуществят в третьем квартале текущего, 2018 года.

<p>Фото: © пресс-служба компании &#34;Газпром&#34;</p>

Суммарно по двум ниткам построен уже 1161 километр газопровода — 62% от его общей длины.

<p>Фото: © пресс-служба компании &#34;Газпром&#34;</p>

"Турецкий поток" предполагает строительство через Чёрное море газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — в страны южной и южно-восточной Европы. Работы планируется закончить в декабре 2019 года.

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