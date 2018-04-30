Bloomberg: Компания Tesla ежеминутно теряет $6,5 тысячи

Корпорация Tesla миллиардера Илона Маска каждую минуту теряет шесть с половиной тысяч долларов, сообщает агентство Bloomberg.
По мнению специалистов агентства, такими темпами к концу текущего года у Tesla не останется наличных. Компании необходимо будет в ближайшее время привлечь допфинансирование.
Отметим, что у Tesla по итогам прошлого года было 3,4 миллиарда долларов наличных средств при долге в 9,4 миллиарда.
Ранее стало известно, что акционер Tesla Цзин Чжао предложил совету директоров компании заменить Илона Маска на посту председателя независимым директором.
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