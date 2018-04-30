На дне Финского залива обнаружили затонувшую в 1942 году советскую подлодку

По предварительным данным, подводная лодка подорвалась на мине и затонула во время рейда.

В Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-405, которая считалась пропавшей без вести в годы Великой Отечественной войны. Находку обнаружила экспедиция "Поклон кораблям Великой Победы" в районе острова Сескар на глубине 50 метров, сообщает глава организации Константин Богданов.

— Лодка погибла в 1942 году во время перехода из Кронштадта в район острова Лавенсари (современный Мощный. — Прим. ред.). Лодка шла в надводном положении, подорвалась на мине, — отметил Богданов.

Несмотря на обнаружение подлодки, планов по её поднятию активисты пока не строят. У лодки оказалась сильно разрушена носовая часть. Кроме того, её корпус сильно затянут рыболовецкими сетями.

Как сообщил Богданов, экспедиция будет идти до девятого мая. Группе предстоит обследовать ещё одно утонувшее судно, которое обнаружили на месте бывшего немецкого минного поля "Зее игель".

Напомним, что экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы" проводятся с 2005 года в местах гибели советских бортов во время ВОВ. Непосредственную поддержку организации оказывает Минобороны и депутат Госдумы генерал армии Николай Ковалёв. Всего было найдено более 10 лодок, в том числе четыре в районе островов Гогланд и Большой Тютерс.