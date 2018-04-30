В ГУ МВД сообщили о 7,5 тысячи участниках митинга в поддержку Telegram в Москве

В митинге против блокировки мессенджера Telegram в Москве приняли участие 7500 человек. Об этом сообщает ГУ МВД РФ по Москве.
— На проспекте Академика Сахарова завершилось согласованное властями города Москвы публичное мероприятие. В нём приняли участие 7500 человек, — отмечается в сообщении.
Полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии обеспечили охрану правопорядка и безопасности граждан, подчеркнули в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Ранее Лайф сообщал, что всех, кто приходил на митинг, пропускали через рамки-металлодетекторы. Вдоль проспекта выставляли металлические ограждения.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени