Последний день апреля стал самым тёплым с начала года в Москве

В ближайшие дни тёплый воздух продолжит поступать в столицу, температура будет расти ежедневно.

Температура воздуха на главной метеостанции Москвы (ВДНХ) к 15:00 поднялась до 23,5°С. По данным наблюдений, 30 апреля стало самым тёплым днём в Москве с начала текущего года, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Гидрометцентр России.

Предыдущий температурный максимум был установлен в столице 10 апреля (21,1°С), отметили в ведомстве.

Температурный рекорд для 30 апреля в Москве был установлен в 1969 году — 24,7°С.

Согласно прогнозу, в ближайшие дни тёплый воздух продолжит поступать в столицу, температура будет расти ежедневно: 1 мая до 23–25°С, 2 мая до 24–26°С. 4 мая температура воздуха в Москве может вырасти до 27°С.

Напомним, сегодня в столице объявлен жёлтый уровень погодной опасности из-за возможных гроз.