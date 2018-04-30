В Иране суд запретил использование мессенджера Telegram

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В Иране суд запретил использование мессенджера Telegram

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Фото: ©РИА Новости/Кирилл Каллинников

Иранский суд постановил запретить использование и заблокировать на территории страны популярный мессенджер "Телеграм". Как сообщает местная телекомпания IRIB со ссылкой на заявление суда, причиной такого решения стали многочисленные жалобы граждан на размещаемый в мессенджере контент.

Как писал Лайф, по данным статистики, около 45 миллионов иранцев используют "Телеграм". 30 декабря прошлого года после серии антиправительственных демонстраций мессенджер был заблокирован в стране, однако 13 января блокировку сняли. Однако многие иранские чиновники начали отказываться от использования мессенджера, включая главу и духовного лидера страны аятоллу Али Хаменеи.

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