Московский зоопарк примет участие в "Ночи в музее — 2018"

Главным событием станет проект-коллаборация Музея-мастерской Зураба Церетели под названием "Зоопарк и Церетели".

Московский зоопарк подготовил специальную программу "Метаморфозы", которая пройдёт в рамках московской акции "Ночь в музее — 2018", рассказал руководитель отдела внешних коммуникаций зоосада Магомед Саралиев.

— Мероприятие пройдёт 19 мая на территории зоопарка в формате вечер с 18:00 до 22:00. Всех гостей ждут интерактивные экскурсии-прогулки, интеллектуальный квест и познавательные лекции, — отметил Саралиев.

Также он сообщил, что главным мероприятием станет проект-коллаборация Московского зоопарка и Музея современного искусства (Музея-мастерской Зураба Церетели). "Зоопарк и Церетели", так называется эта работа, начнётся с авторской лекции-прогулки, во время которой гости смогут узнать историю создания монументальной композиции "Дерево сказок" и посетят выставку Зураба Церетели "Весна в зоопарке". Затем все желающие проследуют в Музей-мастерскую Зураба Церетели, которая расположена по соседству с зоопарком. Там пойдёт речь об образах тех животных, которыми больше всего вдохновлялся живописец.

Директор столичного зоопарка Светлана Акулова сообщила, что зоопарк гордится и чтит своё наследие и традиции.

— Многие люди воспринимают зоопарк не как музей, а как развлекательное учреждение. Однако наш зоопарк является одним из первых музеев Москвы и значимой частью современного музейного сообщества, — добавила Акулова.

Своим участием в акции "Ночь в музее" директор хочет напомнить, что в первую очередь Московский зоопарк является музеем живой природы.