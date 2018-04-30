В московском метро в часы пик будут запущены дополнительные поезда

Такая мера поможет добавить до 13 тысяч пассажирских мест в самое загруженное время суток.

В столичном метрополитене запущены дополнительные поезда на Кольцевой линии в часы пик. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в сети микроблогов "Твиттер".

В апреле запустили на Кольцевой линии #мосметро дополнительные поезда в часы пик. Сократили интервалы движения составов. В самые загруженные часы добавилось до 13 тысяч пассажирских мест. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 30 апреля 2018 г.

— В апреле запустили на Кольцевой линии московского метро дополнительные поезда в часы пик. Сократили интервалы движения составов, — заявил глава столицы.

По его словам, благодаря запуску дополнительных составов в самые загруженные часы суток добавилось до 13 тысяч пассажиромест.