В московском метро в часы пик будут запущены дополнительные поезда

В столичном метрополитене запущены дополнительные поезда на Кольцевой линии в часы пик. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в сети микроблогов "Твиттер".
В апреле запустили на Кольцевой линии #мосметро дополнительные поезда в часы пик. Сократили интервалы движения составов. В самые загруженные часы добавилось до 13 тысяч пассажирских мест.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 30 апреля 2018 г.
— В апреле запустили на Кольцевой линии московского метро дополнительные поезда в часы пик. Сократили интервалы движения составов, — заявил глава столицы.
По его словам, благодаря запуску дополнительных составов в самые загруженные часы суток добавилось до 13 тысяч пассажиромест.
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