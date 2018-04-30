Собянин пригласил москвичей на открытие летнего сезона в "Лужниках" 1 мая

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Собянин пригласил москвичей на открытие летнего сезона в "Лужниках" 1 мая

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Фото: © РИА Новости / Денис Гришкин

Глава столицы рассказал, что гостей ждут новые спортивные и детские площадки, активный отдых и музыкальный фестиваль.

Первый после реконструкции "Лужников" летний сезон откроется в спортивном комплексе 1 мая 2018 года. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в сети микроблогов "Твиттер".

— Гостей ждут новые спортивные и детские площадки, активный отдых и музыкальный фестиваль. Это первый сезон после реконструкции "Лужников". Приходите, — отметил глава столицы.

Мероприятия начнутся в 11:00, вход свободный, подчеркнул Собянин.

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