Собянин пригласил москвичей на открытие летнего сезона в "Лужниках" 1 мая

Глава столицы рассказал, что гостей ждут новые спортивные и детские площадки, активный отдых и музыкальный фестиваль.

Первый после реконструкции "Лужников" летний сезон откроется в спортивном комплексе 1 мая 2018 года. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в сети микроблогов "Твиттер".

Завтра #Лужники открывают летний сезон. Гостей ждут новые спортивные и детские площадки, активный отдых и музыкальный фестиваль. Это первый сезон после реконструкции Лужников. Начало в 11, вход свободный, приходите. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 30 апреля 2018 г.

— Гостей ждут новые спортивные и детские площадки, активный отдых и музыкальный фестиваль. Это первый сезон после реконструкции "Лужников". Приходите, — отметил глава столицы.

Мероприятия начнутся в 11:00, вход свободный, подчеркнул Собянин.