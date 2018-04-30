Информатор WADA Родченков подал иск к бизнесмену Прохорову

Ранее сообщалось, что в конце февраля этого года биатлонистки Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова подали иск против Родченкова за клевету.

Информатор WADA Григорий Родченков подал иск против российского бизнесмена Михаила Прохорова, сообщает Insidethegames со ссылкой на адвоката Родченкова Джима Уолдена.

— После подачи иска жертва становится охотником, — заявил Уолден. — Иск доктора Родченкова является убедительным свидетельством безосновательности финансируемого Прохоровым иска против моего подзащитного, который, как я полагаю, был подан только с целью того, чтобы найти Родченкова.

Отметим, что в конце зимы этого года биатлонистки Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова обратились в суд Нью-Йорка с иском против Родченкова. От него потребовали компенсацию в размере 10 млн долларов.

— Подавая свой иск, спортсменки и Прохоров не учли законы штата Нью-Йорк, которые защищают Родченкова от попыток использовать суды для возмездия и запугивания, — отметил Уолден.