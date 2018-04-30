В Швеции арестованы трое подозреваемых в подготовке теракта

В связи с арестом полиция сообщила, что уровень угрозы в стране остаётся неизменным — на третьем уровне из пяти.

В Швеции три человека арестованы по подозрению в подготовке теракта, сообщает агентство TT со ссылкой на источник, близкий к делу. Кроме того, ещё несколько человек доставлены в полицию для допроса.

По данным издания, полиция в течение нескольких месяцев вела наблюдение за подозреваемыми выходцами из Узбекистана. По данным правоохранителей, на данный момент нет признаков осуществления теракта в ближайшее время.

Как минимум один из подозреваемых ранее контактировал с другим выходцем из Узбекистана — Рахматом Акиловым, который может быть соучастником теракта в Стокгольме в апреле 2017 года и над которым идёт суд.

В связи с задержанием полиция сообщила, что уровень угрозы в стране остаётся неизменным — на третьем уровне из пяти.