Госдеп США подтвердил поставку на Украину ракетных комплексов Javelin

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Госдеп США подтвердил поставку на Украину ракетных комплексов Javelin

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Фото: © MoD/Crown

Американские власти не стали раскрывать количество предоставленного Киеву вооружения.

Украина уже получила американские противотанковые ракетные комплексы Javelin. Об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента США, отказавшись от дополнительных комментариев на данную тему.

— Мы их доставили, — сообщил РИА "Новости" представитель Госдепа США.

Отметим, практически сразу после начала конфликта в Донбассе Киев просил от администрации предыдущего президента США Барака Обамы поставить летальное вооружение. В том числе переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Однако каждый раз получал отказ. С приходом нового главы США Дональда Трампа данный вопрос был решён в пользу Украины. Россия неоднократно заявляла, что поставка любых вооружений на Украину может привести к эскалации конфликта в Донбассе.

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