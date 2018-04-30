Прохоров уверен, что суд докажет правоту биатлонисток из РФ в деле c Родченковым

Как заявил представитель российского предпринимателя, все обвинения его подзащитный категорически отрицает.

Российский бизнесмен Михаил Прохоров выразил уверенность, что правота российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой в деле против информатора WADA Григория Родченкова будет доказана в суде, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Прохорова.

В конце зимы 2018 года Зайцева, Вилухина и Романова подали иск против Родченкова за клевету в нью-йоркский суд. Каждая спортсменка потребовала от информатора WADA компенсацию в размере 10 млн долларов. Как отмечает издание, Прохоров профинансировал подачу этих исков.

Как ранее сообщал Лайф, адвокат Родченкова Джим Уолден заявил, что Родченков направил ходатайство об отклонении иска биатлонисток и подал свой иск против Прохорова.

— Мы категорически отрицаем все обвинения и уверены, что наша правота будет доказана в суде, — заявил представитель российского предпринимателя.