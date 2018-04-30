Настроение — скандал. Киркорова просят лишить звания народного артиста

Поводом для петиции стал новый клип российского исполнителя на песню "Цвет настроения синий".

В Сети появилась петиция с требованием лишить российского исполнителя Филиппа Киркорова почётного звания народного артиста России. На это обратил внимание портал URA.RU.

Поводом для петиции, адресованной президенту РФ Владимиру Путину и главе Минкульта Владимиру Мединскому, стал новый клип на песню "Цвет настроения синий".

По словам создателя обращения Антона Тихонова, в видеоролике "открыто пропагандируется распущенное и развратное поведение, употребление алкоголя (в том числе малолетними и несовершеннолетними людьми), используется нецензурная лексика". По мнению автора петиции, это не отвечает "моральному облику человека, носящего звание народного артиста".

В обращении подчёркивается, что артист должен говорить о вечных ценностях и показывать молодёжи пример.

— Этим клипом поп-исполнитель дискредитировал себя и утратил право находиться в списке народных артистов наряду, к примеру, с такими великими людьми, как Исаак Шварц, Константин Райкин, Алексей Герман, — сказал Тихонов.

Напомним, ранее появились кадры со съёмок нового клипа Киркорова.