Сотрудник Посольства США в Пакистане сбил мотоциклиста второй раз за месяц

На американского дипломата был составлен протокол, после чего его отпустили из участка.

Два мотоциклиста получили травмы разной степени тяжести после наезда автомобиля второго секретаря Посольства США в Исламабаде, сообщает телеканал Geo TV. ДТП произошло в ночь на понедельник, 30 апреля.

Пострадавшие доставлены в Институт меднаук Пакистана. На дипломата составлен протокол, его отпустили из участка. На данный момент не ясно, кто был виновником ДТП.

— Будет проведено расследование, виновные будут наказаны по всей строгости закона, — сообщили в полиции.

Ранее в этом месяце военный атташе американского посольства сбил мотоцикл 20-летнего пакистанца. Дипломат двигался с превышением скорости и попытался пересечь перекрёсток на запрещающий сигнал светофора. Мотоциклист погиб.