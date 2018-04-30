Юлия Самойлова вылетела в Лиссабон для участия в "Евровидении"

Уже во вторник, 1 мая, состоится первая репетиция выступления на арене Parque das Nacoes.

Российская певица Юлия Самойлова и делегация под руководством продюсера Юрия Аксюты вылетели 30 апреля в столицу Португалии — Лиссабон. Цель поездки — участие в международном песенном конкурсе "Евровидение".

— Москва провожает нас самым теплым днём, это хороший знак. С таким солнечным настроением мы и полетим в Лиссабон, — цитирует ТАСС Аксюту перед вылетом из аэропорта Шереметьево.

Также он отметил, что в Лиссабон отправились члены команды, которые будут задействованы непосредственно в репетициях. В общей сложности их около 17 человек. Российскую певицу сопровождает муж Алексей. С ней также отправился померанский шпиц по кличке Тимошка.

— Это наш любимый питомец. Мы с ним даже придём на открытие "Евровидения", — рассказала Самойлова.

Как отмечается, декорации, отправленные в Португалию ещё две недели назад, будут уже собраны к началу репетиций. И, как отметил глава делегации, исполнительницу ждут интенсивные репетиции. До полуфинала запланированы две индивидуальные репетиции и три полных прогона всей программы.

Напомним, что первый полуфинал конкурса "Евровидения" состоится 8 мая, а второй — 10 мая. Финал планируется провести 12 мая. Юлия Самойлова выступит с песней I Won’t Break во втором полуфинале под номером шесть.