В доме Дмитрия Диброва произошёл пожар

В результате инцидента никто не пострадал, причиной возгорания стал поставленный на зарядку сегвей.

Супруга шоумена Дмитрия Диброва Полина опубликовала в соцсети информацию о том, что их дом этой ночью, с 29 на 30 апреля, чуть не сгорел. На это обратил внимание портал "Дни.ру".

Публикация от POLINA DIBROVA (@polinadibrova) 30 Апр 2018 в 12:04 PDT

По словам Полины Дибровой, в три часа ночи она проснулась от едкого запаха и пошла проверять комнаты — сначала на третьем, затем на втором этажах дома. И на первом этаже она обнаружила мужа, сидящего за столом. Полина заявила, что на нём лица не было и он пил виски.

Дети в это время спали в комнатах на втором этаже.

— Загорелся поставленный мной на подзарядку сегвей, и это наше счастье, что муж не спал и был на первом этаже, иначе последствия были бы ужасными. Едкий дым, копоть — зайти в комнату невозможно. Дверь стеклянная треснула. Вот тебе и китайские штучки. Бог нас спас! — написала Диброва.

Супруги живут в КП "Новое Лапино" в 19 километрах от МКАД по Рублёво-Успенскому шоссе.