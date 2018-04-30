Четверо туристов погибли и ещё 10 пострадали в Альпах

Согласно предварительной информации, непогода застала группу на горнолыжной тропе Шамони-Церматт.

Четверо туристов погибли и 10 получили обморожение в Швейцарских Альпах из-за внезапной непогоды в ночь на 30 апреля. Об этом сообщила полиция кантона Валэ.

Как отмечается, ЧП произошло на горнолыжной тропе Шамони-Церматт. Непогода застала в горах 10 туристов с гидом, а также ещё четверых человек, которые не смогли вовремя добраться до хижины. По предварительной информации, погибли четверо горнолыжников. Спасатели доставили в критическом состоянии в больницу ещё пять человек.

По предварительной информации, среди тех, кого застала непогода, есть граждане Франции, Италии и Германии. Правоохранители открыли горячую линию в связи с произошедшим.