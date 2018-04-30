"Бал цветов" состоится в парке 50-летия Октября в Москве

"Бал цветов" состоится в парке 50-летия Октября на западе столицы 1 мая, рассказали в пресс-службе парка "Фили".
— Гостей ожидают цветочные декорации и мастер-классы по изготовлению цветов из разных материалов, которые вкупе с романтичной музыкой создадут праздничное настроение стремительно приближающегося лета, — отмечается в сообщении.
Начало мероприятий запланировано на 13:00. Закончится праздник 1 Мая концертной программой.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей и гостей столицы на открытие летнего сезона в "Лужниках" 1 мая.
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