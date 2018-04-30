Звезда "Дома-2" пожаловалась, что потолстела и полысела на реалити-шоу

Участница "Дома-2" Лена Хромина заявила, что реалити-шоу испортило её модельную внешность. Она рассказала, что поправилась и "потеряла волосы в драках". Об этом сообщает URA.RU.
Я скучаю по своей работе. Рисовать и ходить по подиуму оказалось проще, чем строить отношения. Кажется уже, что я совсем не смогу построить Любовь. Набрала 6 кило, потеряла все волосы в драках, заразилась вредными привычками. Что дальше?! Ждать "принца на белом коне", который поможет прийти в себя? А может пора уже домой?
— Рисовать и ходить по подиуму оказалось проще, чем строить отношения. Кажется уже, что я совсем не смогу построить любовь. Набрала шесть кило, потеряла все волосы в драках, заразилась вредными привычками. Что дальше?! — написала Хромина в "Инстаграме".
Девушка спросила у поклонников совета, что ей делать дальше — ждать "принца на белом коне" или уезжать домой.
Поклонники стали уговаривать девушку не покидать проект. "Вытри сопли! Где характер?", "Лена! Не сдавайся! Не показывай слабость", — пишут пользователи. Другие уверяют, что на реалити-шоу все поправляются.
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