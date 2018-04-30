Пушков прокомментировал слова главы МИД Эстонии о "позиции силы" в диалоге с РФ

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Пушков прокомментировал слова главы МИД Эстонии о "позиции силы" в диалоге с РФ

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Сенатор Алексей Пушков. Фото: © РИА Новости/Александр Натрускин

Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков прокомментировал заявление министра иностранных дел Эстонии Свена Миксера о том, что диалог с РФ необходимо вести с позиции силы.

Сенатор с иронией отметил на своей странице в "Твиттере", что основной расчёт, видимо, сделан на "силу и мощь самой Эстонии".

Напомним, ранее глава МИД Эстонии Свен Миксер заявил, что общаться с Россией необходимо с "позиции силы, единства и решимости". Его слова уже прокомментировал вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

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