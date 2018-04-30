Пушков прокомментировал слова главы МИД Эстонии о "позиции силы" в диалоге с РФ

Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков прокомментировал заявление министра иностранных дел Эстонии Свена Миксера о том, что диалог с РФ необходимо вести с позиции силы.

Глава МИД Эстонии призвал Запад вести дела с Москвой с позиции силы. Главный расчет, надо понимать, делается на силу и мощь самой Эстонии. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 30 апреля 2018 г.

Сенатор с иронией отметил на своей странице в "Твиттере", что основной расчёт, видимо, сделан на "силу и мощь самой Эстонии".

Напомним, ранее глава МИД Эстонии Свен Миксер заявил, что общаться с Россией необходимо с "позиции силы, единства и решимости". Его слова уже прокомментировал вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.