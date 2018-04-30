В США студентка продала свою девственность банкиру с Уолл-стрит за 1,2 млн евро

Как сообщается, парижанка выставила такой "лот" на специализированном сайте эскорт-услуг.

Студентка из Парижа по имени Жасмин продала банкиру с Уолл-стрит свою девственность за 1 млн 200 тысяч евро. Об этом сообщает Daily Mail.

Как отмечается, юная парижанка выставила свою девственность на аукцион через сайт эскорт-услуг. "Лот" приобрёл "успешный банкир из Нью-Йорка", пожелавший остаться инкогнито. Он одержал победу на торгах над диджеем из Лос-Анджелеса и над магнатом недвижимости из Мюнхена.

Девушка рассказала, что была воспитана в религиозной семье и изначально собиралась выйти замуж девственницей. Но потом передумала, так как хотела заработать на открытие собственного бизнеса. Часть средств она также планирует потратить на путешествия.