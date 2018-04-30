Глава Соединённых Штатов не стал говорить, выйдет ли страна из Совместного всеобъемлющего плана действий.

Президент США Дональд Трамп назвал неприемлемой ситуацию вокруг ядерной программы Ирана после заявлений премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, но не уточнил, выйдут ли Соединённые Штаты из Совместного всеобъемлющего плана действий. Соответствующие заявления он сделал во время совместной пресс-конференции с президентом Нигерии Мохаммаду Бухари.

— Через семь лет срок этой сделки подойдёт к концу и Иран будет иметь право двигаться дальше и создавать ядерное оружие. Это неприемлемо, — заявил глава США.

Кроме того, Трамп заявил, что США за все годы переговоров с КНДР никогда не подходили ближе к денуклеаризации КНДР, чем сейчас.

— США никогда не были ближе потенциально к тому, чтобы что-то произошло на Корейском полуострове в плане отказа от ядерных вооружений, — заявил он.