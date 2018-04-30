Порноактриса Сторми Дэниелс заявила, что Трамп её опорочил

По мнению девушки, американский лидер оставил в своём "твиттере" "лживую и дискредитирующую" запись о ней.

Порноактриса Сторми Дэниелс подала иск в суд на президента США Дональда Трампа, заявив, что он её опорочил. Об этом сообщает телеканал CNBC.

По данным телеканала, иск был подан в понедельник, 30 апреля. Поводом стал твит Трампа от 18 апреля, в котором он обвинил Дэниелс в мошенничестве.

— Только что мы подали иск против Трампа за его последние легкомысленные и дискредитирующие заявления о моём клиенте — Сторми Дэниелс. Он хорошо осведомлён о том, что произошло, и о его соучастии. Мы полностью намерены пролить на это свет, — написал адвокат порноактрисы Майкл Авенатти в "Твиттере".

В заявлении говорится, что твит американского президента был "лживым и дискредитирующим". Дэниелс и её адвокат просят рассмотреть их дело судом присяжных, а также возмещения ущерба, нанесённого актрисе.

Напомним, в начале 2018 года в СМИ появилась информация о романе Сторми Дэниелс с Дональдом Трампом (который имел место ещё в 2006 году), а также о том, что за молчание об этом адвокат миллиардера Майкл Коэн предлагал порнозвезде 130 тысяч долларов.

В апреле стало известно, что Коэн подозревается в банковских махинациях и мошенничестве, ФБР провело в его офисе обыск и изъяло ряд документов.