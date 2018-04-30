Нетаньяху заявил, что ядерная сделка с Ираном основана на лжи

Секретные документы, которые были добыты израильской разведкой, доказывают, что Иран после подписания атомной сделки с международным сообществом сохраняет свои наработки в военно-ядерной сфере. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в эфире местного СМИ.

Кроме того, по его словам, в распоряжении израильской стороны есть порядка 100 тысяч бумажных и цифровых документов, якобы доказывающих, что у атомной программы Ирана была секретная военная составляющая.

— Иран солгал в 2015 году, когда не признался во всём МАГАТЭ, как того требовала сделка. Иранская сделка, ядерная сделка основана на лжи, иранской лжи и обмане, — заявил он.