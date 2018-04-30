В Афганистане застрелили журналиста Би-би-си

Неизвестные застрелили журналиста британской телерадиокомпании Би-би-си Ахмада Шаха в городе Хост в Афганистане.
Statement from BBC World Service Director Jamie Angus:— BBC News Press Team (@BBCNewsPR) 30 апреля 2018 г.
"It is with great sadness that the BBC can confirm the death of BBC Afghan reporter Ahmad Shah following an attack earlier today. The attack took place in Khost province." (1/3)
— С величайшим прискорбием Би-би-си подтверждает гибель нашего корреспондента в Афганистане Ахмада Шаха в результате нападения, которое произошло сегодня в провинции Хост, — написал в "Твиттере" директор Всемирной службы телерадиокомпании Джеми Ангус.
По некоторым данным, неизвестные на мотоциклах открыли стрельбу по 29-летнему журналисту, когда тот возвращался домой.
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