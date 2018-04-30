В Афганистане застрелили журналиста Би-би-си

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В Афганистане застрелили журналиста Би-би-си

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Фото: © РИА Новости/Алекс Макнотон

Нападение произошло 30 апреля в городе Хост в одноимённой провинции на юго-востоке страны.

Неизвестные застрелили журналиста британской телерадиокомпании Би-би-си Ахмада Шаха в городе Хост в Афганистане.

— С величайшим прискорбием Би-би-си подтверждает гибель нашего корреспондента в Афганистане Ахмада Шаха в результате нападения, которое произошло сегодня в провинции Хост, — написал в "Твиттере" директор Всемирной службы телерадиокомпании Джеми Ангус.

По некоторым данным, неизвестные на мотоциклах открыли стрельбу по 29-летнему журналисту, когда тот возвращался домой.

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