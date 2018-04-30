В Афганистане застрелили журналиста Би-би-си

Нападение произошло 30 апреля в городе Хост в одноимённой провинции на юго-востоке страны.

Неизвестные застрелили журналиста британской телерадиокомпании Би-би-си Ахмада Шаха в городе Хост в Афганистане.

Statement from BBC World Service Director Jamie Angus:



"It is with great sadness that the BBC can confirm the death of BBC Afghan reporter Ahmad Shah following an attack earlier today. The attack took place in Khost province." (1/3) — BBC News Press Team (@BBCNewsPR) 30 апреля 2018 г.

— С величайшим прискорбием Би-би-си подтверждает гибель нашего корреспондента в Афганистане Ахмада Шаха в результате нападения, которое произошло сегодня в провинции Хост, — написал в "Твиттере" директор Всемирной службы телерадиокомпании Джеми Ангус.

По некоторым данным, неизвестные на мотоциклах открыли стрельбу по 29-летнему журналисту, когда тот возвращался домой.