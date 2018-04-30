Два человека погибли при обстрелах Хомса

Также зафиксированы нарушения режима прекращения огня в провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Дераа.

Два человека погибли, ещё 13 получили ранения при обстреле нескольких районов города Хомс боевиками. Об этом сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Евтушенко.

— 29 апреля боевики незаконных вооружённых формирований с южной окраины населённого пункта Телль-Биса провинции Хомс два раза обстреляли районы Аль-Айдум, Аль-Худари, Аль-Дурдия и Терм-Зейтун города Хомс. Выпущено четыре ракеты. Погибли два и ранены 13 человек, — говорится в сообщении Евтушенко.

Отмечается, что после обстрела в районах есть разрушения.

Кроме того, как подчеркнул Евтушенко, российская военная полиция, продолжая работы по разминированию, обезвредила четыре взрывных устройства городе Дума в Восточной Гуте.