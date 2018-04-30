"Жизнь такая непредсказуемая". Бузова примерила свадебное платье

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"Жизнь такая непредсказуемая". Бузова примерила свадебное платье

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Певица и телеведущая Ольга Бузова примерила свадебное платье. Фотографию в образе невесты девушка опубликовала в своём аккаунте в "Инстаграме".

— Жизнь такая непредсказуемая... Всё может измениться в одно мгновение, но я её за это и люблю, — написала Бузова под снимком, добавив хештег "счастьелюбиттишину".

Подробностей девушка раскрывать не стала. Комментаторы предположили, что певица примерила платье для своего нового клипа или шоу.

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