В отель Трампа в Нью-Йорке пробрался мужчина с металлической трубой

В отель американского лидера Дональда Трампа пробрался мужчина, вооружённый металлической трубой.

“No question, we think he has some psychological issues,” a police source said. https://t.co/wJhEsfQAdV @justthemax — Tina Moore (@TinaMoorereport) 30 апреля 2018 г.

Отмечается, что Мэтью Пиллинг, предположительно, намеревался навредить 45-летнему зятю и советнику президента США Джареду Кушнеру.

По данным портала TMZ, Пиллинга обнаружили в здании рано утром 29 апреля. Охранники вывели 30-летнего мужчину, но через несколько часов он вернулся с металлической трубой и попытался попасть в кухонную зону.

После этого инцидента сотрудники и охрана отеля вызвали наряд полиции. Также была обнаружена записка, в которой Пиллинг сообщил о намерении навредить Кушнеру, после чего спрыгнуть с крыши. Мужчина был арестован.