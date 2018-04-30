Живая сталь. Олень пропустил стрелу через морду и выжил

За информацию о человеке, который причастен к стрельбе по животным, объявлена награда в размере двух тысяч долларов.

В американском штате Орегон два оленя выжили, несмотря на стрелы, которые прошли через них. Об этом пишет газета New York Post.

Отмечается, что у одного животного металлическая стрела прошла через морду, а у другого — через туловище в районе шеи. При этом олени гуляют на свободе и не подпускают близко к себе никого.

Животных собираются на время усыпить, чтобы извлечь металл из их тела. За информацию о человеке, который стрелял в оленей, объявлена награда в размере двух тысяч долларов.