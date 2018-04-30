"Рак убедил меня в этом". Маккейн подтвердил, что покидает сенат

В 2016 году Маккейн, которому 81 год, был переизбран на шестой по счёту шестилетний срок.

Сенатор США Джон Маккейн, страдающий от агрессивной формы рака мозга, подтвердил, что не будет переизбираться.

— Это мой последний срок. Я не признавался себе в этом сам до нынешнего лета, но диагноз "рак 4-й стадии" довольно грубо убедил меня в этом, — пишет Маккейн в своей новой книге "Неуёмная волна", отрывок из которой приводит РИА "Новости".

Напомним, в 2017 году врачи поставили Маккейну диагноз "глиобластома". Сейчас он проходит лечение в штате Аризона.