Петербургский тренер изнасиловал четвероклассницу в детском лагере

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Петербургский тренер изнасиловал четвероклассницу в детском лагере

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Фото: ©Pixabay

Сотрудники органов правопорядка разыскивают подозреваемого. По данным СМИ, он работает в одной из спортивных школ в Приморском районе Северной столицы.

Петербургский детский тренер по конькобежному спорту совершил насильственные действия сексуального характера над ученицей четвёртого класса. Об этом сообщают местные СМИ.

По данным СМИ, это произошло в Крыму. Мать девочки написала заявление в полицию на 55-летнего тренера, в котором сообщила, что мужчина надругался над её дочерью в одном из детских лагерей республики. По словам женщины, тренер пригласил девочку 2008 года рождения в отдельно стоящий домик, где и осуществил насильственные действия.

Правоохранители занимаются розыском подозреваемого.

Ранее сообщалось, что на Украине педофил-рецидивист изнасиловал 10-летнюю и бросил умирать в кустах.

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