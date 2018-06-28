Петербургский тренер изнасиловал четвероклассницу в детском лагере

Петербургский детский тренер по конькобежному спорту совершил насильственные действия сексуального характера над ученицей четвёртого класса. Об этом сообщают местные СМИ.
По данным СМИ, это произошло в Крыму. Мать девочки написала заявление в полицию на 55-летнего тренера, в котором сообщила, что мужчина надругался над её дочерью в одном из детских лагерей республики. По словам женщины, тренер пригласил девочку 2008 года рождения в отдельно стоящий домик, где и осуществил насильственные действия.
Правоохранители занимаются розыском подозреваемого.
Ранее сообщалось, что на Украине педофил-рецидивист изнасиловал 10-летнюю и бросил умирать в кустах.
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