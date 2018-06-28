Слал голые фотки и матерные СМС. Эксперта Минздрава обвинили в домогательствах

Отмечается, что на время расследования чиновницу охраняют четыре вооружённых бойца СОБР Росгвардии.

Глава управления Росприроднадзора Наталья Соколова обвинила в домогательствах Николая Самутина, эксперта Центра стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью (ЦСП) Минздрава.

— Факт неэтичного поведения в мой адрес был дважды, о чём я и доложила руководителю (Росприроднадзора) Артёму Сидорову в служебной записке, на основании чего специалистами управления госслужбы ведётся внутренняя проверка, — заявила она РБК.

По словам Соколовой, в частности, эксперт 4 июня пытался "без приглашения" попасть к ней в служебный кабинет в здании Росприроднадзора в ХМАО. Она рассказала, что это произошло во время выездной проверки по поводу наличия на месторождениях нефтяных компаний в регионе опасных отходов бурения. Кроме того, изданию стало известно, что чиновница получала от Самутина СМС нецензурного содержания и откровенные фотографии.

Отмечается, что МВД России начало проверку по фактам полученных угроз и харассмента. На её время Соколову охраняют четыре вооружённых бойца СОБР Росгвардии.

Николай Самутин отрицает не только домогательства, но и саму поездку в ХМАО. Эксперт Минздрава утверждает, что 3 мая перенёс операцию в больнице имени Сеченова, а после до 19 июня находился на лечении в поликлинике ФСБ на Лубянке.

— Это оскорбление профессора и полковника. Что-то серьёзное заставило в моё 60-летие Соколову так поступить?! Выписки у меня на руках, сейчас прохожу реабилитацию, дыхание, хождение. Выписки готов представить и медкарту с лечением, — подчеркнул Самутин.

Напомним, весной этого года эксперт Минздрава рассказал о загрязнении Сибири. По словам Самутина, на участках "Роснефти", "ЛУКойл — Западная Сибирь" и других нефтедобывающих компаний в ХМАО и ЯНАО якобы были найдены неучтённые нефтебуровые отходы. Росприроднадзор по данному поводу провёл проверку и подтвердил некоторые нарушения. Главой проверочной комиссии была Наталья Соколова.